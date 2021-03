Quando termina o contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus?

Custo benefício do craque português na Velha Senhora foi muito questionado após a eliminação do clube bianconeri na Liga dos Campeões

Contratado para levar a Juventus ao título da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo não conseguiu ainda performar no torneio europeu com a mesma categoria que o consagrou como um dos maiores do esporte do Real Madrid. Pouco mais de três anos depois de sua chegada, muito na Itália já cogitam a saída do português do Allianz Stadium.

Cristiano Ronaldo tem contrato com a Juventus até o fim de junho de 2022, ou seja, o português ainda tem uma temporada completa após o término da atual campanha. Contratado em 2018, o craque só deixaria a Velha Senhora em 2021 se algum clube pagar pela sua transferência ou se Juve e CR7 chegarem a um acordo de rescisão contratual.

O custo benefício do português na Juventus foi muito questionado, principalmente após a eliminação do time de Turim na Liga dos Campeões 2020/21 diante do Porto. Giovanni Cobolli, ex-presidente da Juventus, foi uma das principais vozes a falar neste sentido.

Questiona-se também se a Juventus está pior com o craque português do que estava antes de sua contratação, quando era figurinha carimbada em semifinais e até finais da principal competição europeia - embora não vença o torneio desde a temporada 1995/96.

Especula-se uma possível ida de Cristiano Ronaldo para a MLS. O craque já deixou claro que tem o interesse de atuar nos Estados Unidos e David Beckham já externou o desejo de ter o atacante no Inter Miami.

Há alguns meses, surgiram rumores de uma transferência do português para o PSG. O negócio não deve se concretizar pois o time de Paris está de olho em renovar os contratos de Kylian Mbappé e Neymar, além de tentar a contratação de Lionel Messi, cujo contrato no Barcelona está no fim.