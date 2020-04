Crise do novo coronavírus deve atrapalhar retorno de Neymar ao Barcelona, diz dirigente

Segundo executivo da imprensa espanhola, chegada do brasileiro ficaria impossível com a pandemia

Será impossível que o contrate Neymar nesta janela, devido ao impacto financeiro do coronavírus Covid-19? Para Jamie Roures, presidente da Mediapro, conglomerado midiático que transmite a na , sim.

De acordo com o executivo, a vontade das duas partes pouco importaria: o clube não terá dinheiro para repatriar o brasileiro.

Neymar deixou o Barcelona em direção ao por 222 milhões de euros em 2017, se transformando na maior contratação - em valores - da história do futebol. Assim, para tirar o brasileiro dos parisienses, será preciso uma verdadeira bolada.

"O clube não terá capacidade financeira de fazer investimentos. É impossível agora. A crise vai afetar as cotas de TV, e será inviável que clubes paguem milhões de euros por jogadores nesta janela. Eles não tem dinheiro para gastar e não conseguirão empréstimos em bancos." afirmou Roures em entrevista concedida a AFP.

E Neymar não é o único sonho do Barcelona que deve ser afetado pelo coronavírus. Lautaro Martínez, centroavante da , já vem sendo especulado faz algum tempo como substituto de Luis Suárez no comando de ataque catalão, mas sua chegada também parece inviável com a crise.

É claro: um clube do tamanho do Barcelona sempre pode acabar tirando um "coelho da cartola", realizar alguma venda significativa e conseguir a contratação do jogador. Porém, com um mercado que promete ser mais parado, essa possibilidade fica cada vez menor.

Assim, é muito provável que os torcedores blaugranas fiquem mais um ano na espera para "reencontrar" Neymar.