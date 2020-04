Barcelona venderá naming rights do Camp Nou para combate ao Covid-19

Iniciativa inédita foi anunciada pela diretoria do clube catalão nesta terça-feira (21)

Depois de acabar com a tradição de 111 anos de não ter um patrocinador de camisa, o anunciou que, pela primeira vez, o Camp Nou ganhará um nome desde a sua inauguração.

Visando combater o novo corona vírus, o clube catalão comunicou que colocará os naming rights do seu estádio à venda para patrocinadores durante a temporada 2020/2021.

"A direção aprovou a cedência dos direitos do nome do Camp Nou, correspondentes à temporada 2020/21, à Fundação Barça, para investir em projetos de investigação destinados à luta contra os efeitos da Covid-19 que se verificam na Catalunha e no resto do mundo", diz a nota.

O clube blaurgrana ainda reconhece que "o mundo vive um momento transcendente" e por isso tomou uma decisão "excecional, à altura da resposta que a humanidade precisa nestes momentos de grande incerteza. Que toda a gente dê o seu melhor para aliviar os efeitos de uma pandemia global que paralisou o planeta", completou.

Vale destacar que os jogadores do Barcelona já tinham baixado os salários em 70% devido ao coronavírus.