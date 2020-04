Presidente que levou Neymar ao Barcelona quer retorno: "Contrataria sem dúvida"

Sandro Rosell, ex-mandatário do clube, afirmou ser a favor do retorno do brasileiro

Polêmico, influente e campeão, Sandro Rosell foi um dos grandes "cartolas" dos últimos tempos. O ápice da sua presidência no foi, é claro, quando o clube catalão venceu a concorrência e conseguiu assinar com o grande craque Neymar.

Foi justamente essa contratação que fez Rosell renunciar da presidência do Barça, após o mandatário ser acusado de fraude fiscal. O mesmo chegou até a ser detido em maio de 2017, mas foi absolvido dois anos depois. Agora, rompeu o silêncio e voltou a falar do clube que presidiu.

Mesmo após todos os problemas que passou, Rosell ainda compartilha da mesma opinião: em sua opinião, o Barcelona deveria repatriar Neymar.

Em entrevista concedida ao jornal Mundo Deportivo, o ex-presidente do Barcelona comentou que "não tem dúvida nenhuma" de que trazer o brasileiro seria o melhor para o clube.

Além de Neymar, Rosell também comentou sobre a situação atual de outro ex-craque dos catalães: Ronaldinho Gaúcho.

Segundo o executivo, a prisão do brasileiro seria injusta. "Alguém enganou Ronaldinho. Ele não sabe porque está preso. Ainda não explicaram a verdade. Ele é o futebol, é a alegria. Espero que continue pensando no futebol, e, acima de tudo, que siga sorrindo" declarou.

"Ronaldinho não sabe por que foi preso. Alguém o enganou", diz Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona.



Responsável por vinda do craque em 2003, espanhol crê na inocência do brasileiro e lembra seu próprio drama: "Se eu não tivesse sido presidente, não teria ido à prisão" (GE) — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) April 18, 2020

Em meio a pandemia do coronavírus Covid-19, Ronaldinho permanece confinado. Depois de ser liberado para cumprir pena em prisão domiciliar, o ex-jogador está alojado em um hotel quatro estrelas, no centro de Assunção, no , enquanto sua defesa continua tentando buscar a absolvição do craque.