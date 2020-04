Alvo do Barcelona, agente de Lautaro diz: "quem não quer jogar com Messi?"

Alberto Yaque diz ter recebido ligações sobre o atacante, mas insiste que o argentino ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro

Enquanto surgem diversos rumores em torno do futuro de Lautaro, o agente do atacante, Alberto Yaqué, revelou que não existem contatos, mas admite que todos os jogadores gostariam de jogar ao lado de Messi.

"Com tudo o que está acontecendo não temos falado com ninguém da Inter. O resto são tudo rumores da imprensa. Falam do , , , mas estaria mentindo se dissesse que estava acontecendo algo. Não sei entre os clubes, mas conosco nada está acontecendo", afirmou em declarações ao 'Planeta 947'.

"Quem não gostaria de jogar com Messi? Falando dos jogos na seleção ele disse que era um sonho. Imaginem, jogar tão jovem pela e com Messi. Se perguntarmos onde quer jogar ele não iria dizer nada", completou.

Apesar da incerteza financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, o Barcelona mira em Lautaro e pretende oferecer um salário anual de 10 milhões de euros.