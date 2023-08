Criciúma x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Londrina se enfrentam na tarde deste sábado (12), às 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota em clássico catarinense, o Criciúma acabou saindo do G-4 e caiu para o quinto lugar da Série B, com 38 pontos. O Tigre terá o retorno de Cristovam, após cumprir suspensão. Porém, Fernando Canesin e Marquinhos Gabriel continuam se recuperando de lesões.

Já o Londrina não perde há três rodadas e vem de triunfo na rodada passada. A equipe paranaense não poderá contar com Gabriel, suspenso, além de Diego Jardel, machucado.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia, Rômulo, Marcelo Hermes, Arlison, Crystopher, Fellipe Matheus, Fabinho e Vizeu.

Londrina: Neneca, Ezequiel, Guilherme Lacerda, Rafael Vaz, Marcos Pedro, João Paulo, Moisés, Higor Leite, Danilo, Paulino Moccelin e João Victor.

Desfalques

Criciúma

Fernando Canesin e Marquinhos Gabriel estão no departamento médico.

Londrina

Diego Jardel está lesionado, enquanto Gabriel cumpre suspensão.

Quando é?