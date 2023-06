CRB x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Ituano se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de uma vitória fora de casa, o CRB conseguiu subir para o 14º lugar, com 14 pontos. O time alagoano segue sem poder contar com Mike, que se recupera fisicamente.

Do outro lado, o Ituano empatou o jogo passado e perdeu a chance de se aproximar das equipes que estão na parte de cima da tabela. O Rubro-Negro não possui desfalques confirmados.

Nos últimos oito jogos entre as equipes, o CRB venceu três vezes, o Ituano outras três, além de dois empates.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Falcão, Juninho Valoura e Lucas Lima; João Paulo, Renato e Rômulo.

Ituano: Jefferson Paulino; Kauan Richard, Claudinho, Marcel (Rafael Pereira) e Mário Sérgio; Marthã, Thiaguinho e Eduardo Person; Hélio Borges, Felipe Saraiva e Paulo Victor.

Desfalques

CRB

Mike segue no departamento médico.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?