Coutinho após hat-trick de Lewandowski: 'vê-lo de perto é muito melhor do que na TV'

Nova contratação do Bayern elogiou o companheiro após sua estreia na vitória contra o Schalke

Philippe Coutinho fez sua estreia no de Munique durante a vitória por 3 a 0 contra o 04 e presenciou em campo o hat-trick de Robert Lewandowski.

O novo camisa 10 do Bayern, emprestado por uma temporada pelo , entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, substituindo Thomas Müller. Os bávaros já estavam ganhando por 2 a 0 com um gol de pênalti e outro de falta de Lewandowski. O polonês completou o hat-trick aos 30 minutos do segundo tempo, após receber passe de Alexander Nübel.

Após a partida, Coutinho foi perguntado sobre a performance de Lewandowski e sorridente disse: “Ele é incrível. É um dos melhores do mundo. É incrível a forma como treina. Estou aqui a uma semana e vê-lo de perto é melhor do que pela TV. Ele teve um grande jogo hoje com um grande hat-trick que foi merecido”.

Lewandowski já é o artilheiro isolado da Bundesliga com cinco gols em apenas dois jogos. Desde 2005-06, quando Roy Makaay fez o mesmo, ninguém teve números tão impressionantes.