Philippe Coutinho ganha a camisa 10 do Bayern: 'espero ficar muito tempo aqui'

Novo reforço do clube bávaro fala sobre a transferência e reforça desejo de seguir na Allianz Arena ao fim do acordo de empréstimo

Philippe Coutinho chegou ao de Munique na manhã desta segunda-feira (19). O brasileiro que pertence ao acertou por empréstimo com o clube bávaro e já deixou claro que não pretende voltar ao Camp Nou.

"Um projeto ambicioso foi apresentado para mim e eu sou um cara ambicioso. Falei com o Thiago, o Rafinha e o Lúcio também. Eles me disseram muitas coisas boas e me ajudaram muito. Eu tenho um grande desafio aqui e espero ficar por um longo tempo para vencer muitos títulos", declarou.

Dono da camisa 10, o atleta se colocou à disposição da comissão técnica para jogar os próximos duelos. Uma rodada da já foi disputada. A equipe bávara volta a campo em 24 de agosto (sábado), às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o 04.

"Quero ficar pronto para jogar o mais rápido possível. Mal posso esperar para conhecer os meus colegas de equipe e o meu treinador. A camisa 10 é uma grande responsabilidade. O número pertenceu ao Robben, que foi um excelente jogador", comentou.

"Não tive dúvidas do que queria quando o Hasan (Salihamidzic) me ligou. O clube inteiro estava interessado em meu futebol. É um dia feliz para mim", acrescentou.