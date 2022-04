Courtois define goleada sofrida para o Barcelona como 'acaso'

O goleiro titular do Real Madrid, Thibaut Courtois, estava presente na derrota para o Barcelona por 4 a 0 no último dia 20 de março, e ele afirmou que o mau resultado foi apenas um "acaso".

A partida foi marcada pelos dois gols de Aubameyang, e outros de Ronald Araújo e Ferran Torres, além do fato do confronto ter acontecido no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O resultado foi finalizado em apenas 50 minutos de jogo.

Courtois relatou ao El Captain que a goleada sofrida pelo grande rival, na verdade, foi algo a parte do que a equipe tem mostrado: "Foi uma noite muito ruim, mas nos recuperamos rapidamente, porque você não deveria pensar muito em derrotas. Estou decepcionado, é claro, mas acho que ficou claro que há um antes e um depois dessa derrota. Se você olhar para nossos resultados e nosso desempenho, foi um acaso".

Apesar de ter perdido para o Barça, o Real Madrid está, até o momento, com 12 pontos na frente do elenco catalão, segundo colocado na tabela de La Liga. A fase de Karim Benzema, inclusive, tem se alastrado por todo o elenco, que pôde vencer o Chelsea na Champions League e avançar para a semifinal do torneio.