Bola de Ouro? Benzema recebe voto... para presidente da França!

Neste último domingo (10), foram iniciadas as eleições presidenciais francesas e a população foi chamada para as votações. As pessoas tem o direito de escolher entre 12 candidatos, mas um outro personagem surgiu nos papéis de escolha: Karim Benzema.

A situação ocorreu na cidade de Roubaix, e algum francês decidiu, de alguma forma, homenagear o atacante do Real Madrid através de um voto para presidente do país.

Na publicação abaixo, o jornalista Bruno Renoul publicou uma imagem do papel em que foi escrito o nome de Benzema como forma de voto: "Um candidato incrível recebeu um voto em Roubaix: Karim Benzema!"

On me souffle dans l’oreillette qu’un candidat étonnant a récolté une voix à Roubaix : Karim Benzema ! #presidentielles2022 pic.twitter.com/AZlt8U8WeY — Bruno Renoul (@brenoul) April 10, 2022

O voto concedido à estrela francesa foi considerado nulo. O segundo turno acontece no próximo dia 24 de abril, e o eleitor terá a chance de votar em algum dos candidatos ou, quem sabe, repetir o voto ao jogador.

No último duelo do Real Madrid, na terça-feira (12), uma vitória sobre o Chelsea marcou a espetacular partida que empatava em 4 a 4 no agregado, mas que foi totalmente definida quando Benzema marcou o gol da classificação espanhola já na prorrogação.

Com as diversas ótimas aparições do jogador, Benzema tem sido relacionado à Bola de Ouro desta edição, tendo marcado dois hat-tricks contra PSG e Chelsea, nos segundo e primeiro embates, respectivamente, além do tento que classificou os Blancos na última terça.