Coronavírus faz Juventus proteger suas estrelas: time principal treina em separado

A equipe da B da Juve enfrentou um jogador infectado pelo vírus e vai treinar separada do time principal

Depois da partida contra o primeiro jogador de futebol infectado pelo coronavírus Covid-19, o time B da não vão poder treinar com a equipe principal.

Com o futebol italiano em alerta, ao menos seis atletas que estavam no jogo contra o Pianese e costumam treinar com a equipe de Maurizio Sarri, segundo a La Gazzetta dello Sport, vão ficar afastados da equipe principal por algum tempo.

Para prevenir suas estrelas da exposição ao vírus, a Juve decidiu evitar qualquer contato entre a equipe profissional e a sub-23. Até agora, nenhum dos jogadores foi teve a doença diagnosticada, mas os treinamento estão acontecendo em dois locais diferentes.

O alerta do vírus também chegou ao . Um dos jogadores do time, Edoardo Goldaniga, é de Codogno, epicentro italiano da epidemia. Mesmo com os testes negativos, de acordo com o Século XIX, o atleta foi afastado e treina em separado do restante da equipe.