Epidemia de Coronavírus na Itália já atinge o futebol e causa preocupação até na Champions

O país é um dos mais afetados pelo vírus e deixou o mundo do futebol em alerta

O surto de coronavírus Covid-19 também está afetando o mundo do futebol. Na , um dos países mais atingidos pela doença, medidas preventivas estão sendo adotadas para evitar a propagação do vírus. Com isso, até os jogos da Liga dos Campeões estão em alerta.

No país, já foram 12 mortes e mais de 370 infectados foram confirmados. Alguns jogos da foram adiados e os que foram confirmados, para evitar aglomerações, vão acontecer de portões fechados.

Depois do jogo do Barcelona contra o Napoli - quando os jogadores do clube catalão passaram por exames -, a preocupação é quanto aos torcedores da que viajaram para a para acompanhar o confronto contra o Lyon, pelo primeiro jogo das oitavas de final.

Segundo o UOL, alguns políticos franceses se mostram contra a ida dos italianos ao jogo, com medo da propagação do vírus. "Devemos evitar que pessoas com surtos de epidemia possam vir ao nosso país. Não é razoável recebê-los. Ainda estamos diante de uma inconsistência por parte do governo", afirmou Marine Le Pen, Deputada do Parlamento Europeu

O gerente do estádio, no entanto, declarou à France Info que a partida será realizada normalmente.

Além disso, o jogo da , pela , contra o , foi confirmada, porém sem a presença de torcedores. Já o clássico contra a Juventus, na próxima rodada, em Turim - região mais afetada pelo vírus, deve ser realizado sob o mesmo cenário.

No , o primeiro caso de paciente infectado pelo coronavírus foi confirmado nesta quarta-feira (26), em um senhor que chegou recentemente da Itália.