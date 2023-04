Coritiba x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

No Couto Pereira, o Coritiba recebe o Sport Recife na noite desta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Coritiba quer dar uma resposta à sua torcida após ter sido eliminado na semifinal do paranaense. O Coxa continua sem poder contar com Henrique, lesionado, mas não tem outros problemas no elenco.

Do outro lado, o Sport Recife vive grande momento, sendo o finalista do pernambucano e também da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro vai com força total para o duelo em Curitiba.

Escalações

Escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luis, Jesús Trindade, Bruno Gomes, Robson, Kaio César, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira.

Escalação do Sport Recife: Renan, Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: José Alberto Moraes Trajano.

Desfalques

Coritiba

Henrique está lesionado.

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Quando é?