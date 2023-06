Coritiba x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

Coritiba e Santos se enfrentam na tarde deste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com apenas 3 pontos, o Coritiba é o lanterna do campeonato e entra em campo buscando a sua primeira vitória. O clima é de tensão no Coxa, que viu a sua torcida protestar ao longo da semana. Kuscevic e Bruno Viana cumprem suspensões.

Do outro lado, a situação do Santos não é muito diferente. Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Peixe não vence há sete partidas. Apesar de garantido pela diretoria alvinegro, o técnico Odair Hellmann se vê pressionado, mas acredita na recuperação da equipe.

"É possível (melhorar), eu acredito e com trabalho faremos retomada de resultado. Precisa ser o mais rápido possível para gerar confiança. Esse ambiente, essa pressão, tudo isso entrou no campo de jogo hoje e fez diferença contra nós", disse.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos ganhou dez vezes, o Coritiba seis, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Jean Pedroso, Henrique, Guilherme Aquino; Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Jamerson; Boschillia , Robson e Zé Roberto. Técnico: Antonio Carlos Zago.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Coritiba

Kuscevic e Bruno Viana cumprem suspensão.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?