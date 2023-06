Coritiba x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional visita o Coritiba na noite desta quinta-feira (22), no Couto Pereira, a partir das 20h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há 16 jogos (somando todas as competições), o Coritiba é o lanterna do Brasileirão, com 4 pontos. O Coxa perdeu Liziero com lesão no joelho, enquanto Farias também está no departamento médico. A equipe, entretanto, terá os retornos de Bruno Viana e Kuscevic, após ficarem fora na rodada passada pelo terceiro amarelo.

Já o Internacional não perde há três partidas e está em décimo lugar, com 14 pontos. O Colorado, que anunciou a contratação de Enner Valencia, terá o retorno de Johnny. Porém, a equipe gaúcha segue com desfalques por lesões.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Coritiba ganhou três vezes, o Internacional oito, além de nove empates.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Kuscevic, Henrique e Thiago Dombroski; Júnior Urso (Andrey), Natanael, Bruno Gomes e Jamerson; Moreno, Robson e Manga.

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny (Campanharo), Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Desfalques

Coritiba

Liziero e Farias estão no departamento médico.

Internacional

Rodrigo Moledo cumpre suspensão, enquanto Gabriel, Mauricio, De Pena e Aránguiz seguem no departamento médico.

Quando é?