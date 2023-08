Coritiba x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Rubro-Negro volta a campo neste domingo (20), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (20), a partir das 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto SP, RS e BA), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Luis Roberto e com os comentários de Júnior e Pedrinho ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a classificação para a final da Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. No primeiro turno, o Rubro-Negro terminou em quarto lugar, com 32 pontos, 15 a menos que o líder Botafogo.

Do outro lado, o Coritiba, na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos, entra em campo pressionado após três derrotas consecutivas no torneio. No primeiro turno, o Coxa obteve um aproveitamento de 24%, com três vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

Mais artigos abaixo

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 29 vitórias, contra 17 do Coritiba, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Coritiba

Jean Pedroso e Boschilia estão machucados.

Flamengo

David Luiz e Varela estão no departamento médico.

Quando é?