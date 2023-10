Coritiba x Cuiabá: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Cuiabá se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Coritiba segue na luta contra o rebaixamento. No momento, ocupa o penúltimo lugar, com 20 pontos, oito a menos que o Bahia, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Cuiabá, com 33 pontos, vem de empate sem gols com o Cruzeiro. Para o confronto, o técnico António Oliveira não poderá contar com Uendel, que precisou levar oito pontos na cabeça após forte choque na última rodada. Assim, Rikelme será titular.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma duas vitórias, contra uma do Cuiabá, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Ronald; Wellington Silva (Derik Lacerda), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Coritiba

Kuscevic, machucado, Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Reynaldo, no departamento médido, são desfalques.

Cuiabá

Uendel, machucado, está fora.

Quando é?