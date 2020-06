Corinthians x São Paulo 1999: escalações, gols e tudo sobre a semifinal do Brasileiro

Relembre o primeiro jogo da disputa classificatória entre os rivais, com grande vitória do Timão

No próximo domingo (31), às 14h (de Brasília), a Fiel terá motivo para comemorar. A TV Bandeirantes anunciou a reprise do primeiro jogo das semi finais do Brasileiro de 1999, quando o venceu o por 3 a 2, no jogo de ida, dentro do Morumbi. Na partida de volta, o bateu novamente o rival e se classificou para a finalíssima da competição.

Diante do , nas partidas decisivas, se impôs e saiu campeão do Brasileirão 1999.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo 2 x 3 Corinthians DATA DO JOGO 28 de novembro de 1999 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ESCALAÇÕES



Foto: Getty Images

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Wilson, Nem (Carlos Miguel) e Paulão; Jorginho, Edmílson, Fabiano (Jacques), Raí e Fábio Aurélio; e Marcelinho Paraíba. Técnico: Paulo César Carpegiani.

CORINTHAINS

Dida (Maurício); Índio, Nenê, Márcio Costa e Kléber; Rincón, Vampeta, Ricardinho (Edu) e Marcelinho; Edílson e Luizão (Dinei). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS

São Paulo: Raí ('29, 1º tempo) e Edmílson ('40, 1º tempo).

Corinthians: Nenê ('23, 1º tempo), Ricardinho ('31, 1º tempo) e Marcelinho ('09, 2º tempo)

CAMPANHAS

A CAMPANHA DO SÃO PAULO

Após encerrar a primeira fase em quinto lugar, com 34 pontos (11 vitórias, um empate e nove derrotas), tendo perdido quatro pontos conquistados dentro de campo pela escalação irregular do jogador Sandro Hiroshi, o São Paulo enfrentou a antes de chegar nas semi finais.

RODADA JOGO Quartas de final (ida) São Paulo 3 x 2 Ponte Preta Quartas de final (volta) Ponte Preta 2 x 1 São Paulo Quartas de final (terceiro jogo) Ponte Preta 2 x 3 São Paulo Semifinal (ida) São Paulo 2 x 3 Corinthians Semifinal (volta) Corinthians 2 x 1 São Paulo

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

Após encerrar a primeira fase como líder da competição, com 44 pontos (14 vitórias, dois empates e cinco derrotas), o Corinthians também enfrentou uma equipe de Campinas, o , nas quartas de final.