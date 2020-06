Globo vai passar Santos x Botafogo pelo Brasileirão de 1995: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que sacramentou o segundo título brasileiro do Alvinegro

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. Desde o último dia de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros vem sendo transmitidas uma outra vez. No próximo domingo (7), os torcedores do poderão relembrar a conquista do Campeonato Brasileiro de 1995, sacramentada com um empate em 1 a 1 com o , após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos 1 x 1 Botafogo DATA DO JOGO 17 de dezembro de 1995 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta para o território do Rio de Janeiro.

SOBRE A FINAL DO BRASILEIRO DE 1995



Foto: Reprodução

Santos e Botafogo empataram por 1 a 1, no Pacaembu, na final do Campeonato Brasileiro de 1995. Na partida de volta, a equipe carioca conquistou o título com gol de Túlio Maravilha. Marcelo Passos marcou para o .

O TÉCNICO



Paulo Autori é o atual técnico do Botafogo para a temporada / Foto: Vitor Silva / Botafogo

Paulo Autuori substituiu Jair Pereira logo após o fim do Estadual de 1995 e permaneceu no clube carioca por seis meses antes de assinar com o em 1996.

OS 11 TITULARES NO JOGO DO TÍTULO

Escalação do Santos: Edinho; Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e Marcos Adriano; Carlinhos, Marcelo Passos e Robert (Macedo); Jamelli, Giovanni e Camanducaia. Técnico: Cabralzinho.

Escalação do Botafogo: Wágner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva (Moisés); Leandro, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete Pantera e Túlio. Técnico: Paulo Autuori.

Gols: Marcelo Passos (Santos) e Túlio (Botafogo).