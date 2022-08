Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (29), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o RB Bragantino na noite desta segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

O Timão entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4, já que a equipe está em quarto, com 39 pontos. O técnico Vítor Pereira deve contar com o retorno de Rafael Ramos, recuperado de lesão.

Entretanto, Maycon continua no departamento médico, enquanto Giuliano, Raul Gustavo, Júnior Moraes e Roni têm problemas físicos e são dúvidas.

O RB Bragantino, por sua vez, é o 11º colocado, com 31 pontos e quer vencer para se aproximar das equipes do G-6. O Massa Bruta conta com o retorno de Alerrando, porém não terá Helinho suspenso.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Corinthians venceu nove vezes, o Bragantino cinco, além de seis empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, os times empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Bruno Méndez, Gil (Balbuena) e Lucas Piton; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Possível escalação do RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Sorriso e Carlos Eduardo (Alerrandro).

Desfalques da partida

Corinthians:

Maycon: lesionado.

RB Bragantino:

Helinho: suspenso.

Quando é?