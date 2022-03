Corinthians x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste sábado (5) para Corinthians x RB Bragantino, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 14h (do horário de Brasília). As Brabas do Timão vão em busca do seu quarto título da competição.

Após mais uma temporada vitoriosa, o Corinthians quer manter o alto nível já apresentado. Já o RB Bragantino vai em busca de um título inédito depois de conquistar a segunda divisão do futebol feminino em 2021.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Corinthians, de Arthur Elias, terá duas ausências importantes. Ainda na final da Supercopa do Brasil, o Timão confirmou que a goleira Kemilli e a lateral Katiuscia romperam o lingamento cruzado.

Dessa forma, o treinador não poderá com essas duas jogadoras, mas, mesmo assim, deve manter a base do time que bateu o Grêmio no último jogo.

Já o RB Bragantino não terá desfalques para o duelo.

Mais artigos abaixo

Olha só quem veio aí:



Em oito dias estrearemos no Campeonato Brasileiro de 2022 e essa é a nossa sequência de jogos no mês de março!



Pra cima, Fiel! pic.twitter.com/j03su5I1VA — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 24, 2022

Possível escalação do Corinthians: Paty; Kati, Giovanna Campiolo, Tarciane, Yasmim; Liana Salazar, Gabi Zanotti, Tamires; Adriana, Gabi Portilho e Jheniffer.

Possível escalação do RB Bragantino: Karol Alves; Isabela, Taiane, Ingryd, Flávia; Taba, Raquel Domingues e Priscila; Laryssa, Brenda e Joyce.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Kemelli e Katiuscia (lesionadas)

RB BRAGANTINO:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e RB Bragantino será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, neste sábado (5).