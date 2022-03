Brasileirão feminino 2022: quais são os times participantes, quem já foi campeão e onde assistir?

Um dos torneios mais valorizados do país, o Campeonato Brasileiro feminino vai começar nesta sexta-feira (4). Ao todo, 16 das melhores equipes do Brasil se reúnem pela disputa do título nesta temporada.

Desde a criação, em 2013, o torneio tem ganhado cada vez mais destaque no cenário nacional e, ainda, se tornado cada vez mais popular entre os torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2021, o Corinthians conquistou seu terceiro título da competição ao bater o Palmeiras nos dois jogos da final. No primeiro jogo, a equipe venceu, no Allianz Parque, por 1 a 0, enquanto marcou 3 a 1 no segundo duelo da final, na Neo Química Arena.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre o início do Campeonato Brasileiro feminino.

Quais são os times participantes do Brasileirão feminino 2022?

Nesta edição, 16 equipes disputam a primeira fase da competição no modelo de pontos corridos, em turno único. Depois, oito equipes avançam para o início do mata-mata nas quartas de final.

Vale lembrar que os quatro últimos colocados da primeira fase estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro feminino. Veja os times participantes:

Atlético-MG

Corinthians

CRESSPOM

Cruzeiro

ESMAC

Ferroviária

Flamengo

Grêmio

Internacional

Avaí/Kindermann

Palmeiras

Real Brasília

Red Bull Bragantino

Santos

São José-SP

São Paulo

Quando acontece os duelos do Brasileirão Feminino 2022?

Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

O início do Campeonato Brasileiro feminino 2022 acontece nesta sexta-feira (04). O Palmeiras recebe o Atlético-MG, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Dessa forma, a final da competição está prevista para o dia 25 de setembro.

Vale lembrar que o torneio terá uma pausa entre os dias 20 de junho e 7 de agosto para a disputa da Copa Libertadores feminina.

Mais artigos abaixo

Onde assistir aos jogos do Brasileirão feminino 2022?

Tiago Pavini/Ferroviária SA

O Campeonato Brasileiro feminino vem ganhando destaque nas emissoras de TV. Como de costume, a Band transmite os principais duelos, na TV aberta, aos sábados.

Para esta temporada, porém, o SporTV, na TV fechada, também transmite os duelos da competição. A emissora do Grupo Globo firmou um acordo de três temporadas para transmitir os duelos do torneio. Dessa forma, a emissora tem o direito de transmitir 40 jogos por temporada, sendo dois jogos por rodada na primeira fase, dois nas quartas e todos os jogos das semifinais e final.

Quais são as equipes campeãs do Brasileirão feminino?

Marcio Galvão/Corinthians

Criado em 2013, o Brasileirão feminino tem se tornador cada vez mais popular no país. Sendo assim, o Corinthians se isolou como o maior campeão da competição, com três títulos (2018, 2020 e 2021), seguindo de perto pela Ferroviária, com duas conquistas (2014 e 2019). Veja: