Corinthians x Inter de Limeira: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão entra em campo neste domingo (9), pela quinta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lada a derrota na estreia da Copa Libertadores, o Corinthians volta sua atenção para o . Neste domingo (9), a equipe comandada por Tiago Nunes enfrenta a Inter de Limeira, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio estadual. A partida terá transmissão da TV Globo ( ), além do canal Premiere, na TV fechada, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Inter de Limeira DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (São Paulo), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Após a derrota na Libertadores, o entra em campo pensando apenas na vitória no Campeonato Paulista para se manter na liderança do Grupo D, com sete pontos.

Para o confronto, Tiago Nunes não deve contar com Ramiro, com um estiramento no joelho direito, mas a tendência é que o técnico aposte num time misto.

Dos titulares no , os poupados podem ser Fagner, Camacho, Janderson, Luan e Boselli.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Bruno Méndez, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Madson, Mateus Vital e Everaldo; Vagner Love.

INTER DE LIMEIRA

A Inter de Limeira aparece em segundo lugar no Grupo C com os mesmos seis pontos do , o terceiro colocado. Dois a menos que o São Paulo, que lidera a chave.

"Vamos enfrentar um gigante do futebol brasileiro no domingo, mas temos que tentar fazer o melhor. Como eu disse: é possível. Vamos lá para fazer um grande jogo - comentou Elano, projetando o duelo contra o Corinthians", analisa Elano.

Provável escalação do Inter de Limeira: Rafael Pin, Elácio Cordoba, Oliveira, João Victor e Lucas Balardin; Marquinhos, Geovane, Murilo Rangel e Thomaz; Lucas Braga e Tcharlles

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Campeonato Paulista 2 de fevereiro Guaraní 1 x 0 Corinthians 5 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Campeonato Paulista 15 de fevereiro 19h (de Brasília) Água Santa x Corinthians Campeonato Paulista 22 de fevereiro 15h (de Brasília)

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Inter de Limeira Campeonato Paulista 30 de janeiro Inter de Limeira 2 x 1 Campeonato Paulista 3 de fevereiro

Próximas partidas