Corinthians e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, na plataforma de streaming, e do canal do Paulistão no YouTube, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Guarani DATA Quinta-feira, 24 de março de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere,no pay-per-view, o Paulistão Play,na plataforma de streaming, e o canal do Paulistão no YouTube, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Neo Química Arena. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de se classificar em primeiro lugar do Grupo A, com 23 pontos, o Corinthians entrará em campo contra o Guarani precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença se quiser decidir em casa uma possível semifinal do Paulistão.

Seguimos firme na preparação para as quartas do Paulistão! ⚽



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/0GxGfmVu6P — Corinthians (@Corinthians) March 22, 2022

Do outro lado, o Guarani avançou às quartas de final após garantir a vice-liderança, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e seis derrotas).

Além de Corinthians x Guarani, outros dois jogos acontecem nesta quarta-feira (23) e completam as quartas de final: Bragantino x Santo André e Palmeiras x Ituano. O São Paulo já está garantido à semi após a vitória sobre o São Bernardo por 4 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Guarani

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 (4) x (5) 2 Vila Nova Copa do Brasil 16 de março de 2022 São Bernardo 0 x 0 Guarani Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Guarani Série B 9 de abril de 2022 A definir Guarani x Sport Série B 16 de abril de 2022 A definir

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Corinthians Paulistão 17 de março de 2022 Novorizontino 0 x 1 Corinthians Paulistão 20 de março de 2022

Próximas partidas