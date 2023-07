Corinthians x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Vasco na noite deste sábado (29), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Depois de vencer o São Paulo por 2 a 1 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na 15º posição, com 16 pontos, e a dois pontos do Bahia, equipe que abre o Z-4, o Timão vem de empate sem gols com o Bahia no torneio nacional. Lucas Veríssimo e Matías Rojas são dúvidas.

Do outro lado, o Vasco, na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos conquistado, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz pode ter dois novos reforços em campo: Sebastían Ferreira e Praxedes.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 44 vitórias, contra 24 do Corinthians, além de 33 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Adson e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luzemburgo.

Vasco: Léo Jardim, Miranda, Capasso, Léo; Puma, Medel, Jair, Praxedes, Lucas Piton; Figueiredo e Sebástian Ferreira. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Corinthians

Murillo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Moscardo realizou uma cirurgia de apendicite e também é desfalque.

Vasco

Quando é?