Corinthians sonha com Yuri Alberto, que dá prioridade para Europa

Yuri Alberto deseja seguir na Europa, mas sabe do interesse do Timão. Internacional também pensa em repatriar o atacante.

O Corinthians sonha com a contratação de Yuri Alberto, que pertence ao Zenit, da Rússia. O interesse surgiu após a Fifa estender o direito de suspensão de contratos de jogadores que estão no país e na Ucrânia até junho de 2023.

De acordo com a reportagem da GOAL, Yuri Alberto é o nove que o Corinthians quer para a segunda metade da temporada. O jogador chegaria ao Timão por empréstimo, com o clube do Parque São Jorge se aproveitando da regra da suspensão do contrato. O interesse do alvinegro foi divulgado pelo jornalista Samir Carvalho e confirmadopela GOAL.

O Corinthians, porém, não é o único interessado no atacante. O Internacional, ex-clube de Yuri Alberto, também pensa na possibilidade de repatriar o jogador.

Mais artigos abaixo

No entanto, o jogador pensa em seguir na Europa, pois acredita que tem mercado no principal futebol do mundo. Como soube a reportagem da GOAL, há mais de uma semana o Zenit já tem o conhecimento do jogador de seguir um novo rumo e que dificilmente Yuri Alberto seguiria na Rússia.

Na Rússia desde o começo deste ano, Yuri Alberto disputou 14 partidas. Foram seis gols marcados, uma assistência dada e o título da Premier Liga russa.