Inter aceita proposta e libera Yuri Alberto ao Zenit em maior venda da história do clube

A direção do Internacional aceitou a proposta de liberação imediata do centroavante Yuri Alberto para o Zenit, da Rússia, e com isto o atacante não joga mais pelo Colorado.

A primeira negociação era a venda do atacante por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões), com o jogador indo para o leste europeu somente no mês de junho. Mas o desejo de contar imediatamente com o centroavante fez o Zenit incrementar a proposta, oferecendo mais 5,8 milhões de euros pela liberação do jogador.

Com isto, a negociação vai finalizar em um valor total de 25 milhões e 800 mil euros (R$ 155 milhões), além de um percentual de 10% que ficará com o Inter em uma futura venda. Esta negociação será a maior da história do Internacional.

Inter acerta a venda antecipada de Yuri Alberto ao FC Zenit: https://t.co/fl5jhKBZPv pic.twitter.com/jc0mlSAplk — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 30, 2022

Agora o departamento de futebol volta ao mercado em busca da contratação de um centroavante para repor a saída de Yuri Alberto. Hoje, no elenco colorado, o técnico Alexander Medina conta com Wesley Moraes, que vai assumir a titularidade na vaga de Yuri, e Mateus Cadorini, promovido da base no final de 2021.