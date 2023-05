Corinthians x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Vem clássico por aí! O Corinthians recebe o São Paulo na tarde deste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (SP, SC, PR, GO, TO, MS, MT, SE, AL, PB, PE, MA, PA, DF e MG - menos Varginha e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Sem vencer há quatro rodada, o Corinthians quer aproveitar o clássico para se restabelecer, além de manter o tabu diante do rival na Neo Química Arena: em 16 jogos no estádio, são 10 vitórias do Alvinegro, além de seis empates. O Timão, 16º colocado com 4 pontos, segue sem poder contar com Renato Augusto, que se recupera de lesão, enquanto Paulinho tem um trauma no tornozelo e também está fora. Por outro lado, Fausto Vera retona após cumprir suspensão.

Já o São Paulo vem de empate no meio da semana e está em oitavo lugar, com 8 pontos. O Tricolor quer aproveitar o mau momento do rival para conquistar para colocar fim, de uma vez por todas, no jejum na casa adversária. O único desfalque certo no time de Dorival Júnior é Nestor, que está suspenso após ser expulso.

As duas equipes já se enfrentaram 355 vezes, com 132 vitórias do Timão, contra 109 do Tricolor, além de 114 empates. Clique aqui e confira o histórico desse confronto.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera, Giuliano (Matheus Araújo) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Luan), Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo (Marcos Paulo); Luciano e Calleri.

Desfalques

Corinthians

Paulinho e Renato Augusto estão no departamento médico.

São Paulo

Nestor cumpre suspensão.

Quando é?