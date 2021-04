Corinthians x Peñarol: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o Peñarol nesta quinta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), em São Paulo, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Peñarol DATA Quinta-feira, 29 de abril de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (29). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o River Plate-PAR sem gols na rodada de estreia da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta a campo contra o Peñarol, que a primeira partida por 5 a 1 o Sport Huancayo e éo líder do Grupo E da competição.

“Até agora, é o jogo mais importante da temporada. A gente não conseguiu vencer lá no Paraguai, então já é uma decisão. É entrar com tudo para ganhar, porque é uma competição dificílima e a gente sabe que só passa um, então, vai ser a decisão da primeira parte do ano e a gente tem que estar preparado para isso", disse Camacho, em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

Hoje o treino foi no palco do próximo jogo do Coringão, a #CasaDoPovo! 🖤 Seguimos na preparação para o segundo compromisso na @SudamericanaBR! VAI PRA CIMA, TIMÃO!



📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/9kRQJuZ9iP — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2021

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fabio Santos; Xavier, Camacho e Luan; Gustavo Mosquito, Varanda e Jô.

Provável escalação do Peñarol: Kevin Dawson; JM Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher e Joaquim Piquerez; Giovanni González, Jesús Trindade, Walter Gargano e Facundo Torres; David Terans e Augustín Álvarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 0 Corinthians Copa Sul-Americana 23 de abril de 2021 Santos 0 x 2 Corinthians Copa Sul-Americana 26 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Paulo Paulista 2 de maio de 2021 A definir Sport Huancayo x Corinthians Copa Sul-Americana 6 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

PEÑAROL

JOGO CAMPEONATO DATA Peñarol 4 x 1 Cerro Largo Copa Sul-Americana 14 de abril de 2021 Peñarol 5 x 1 Sport Huancayo Copa Sul-Americana 23 de abril de 2021

Próximas partidas