Corinthians muda cenário e ganha fôlego com Vitor Pereira

Se o Corinthians esteve longe de causar uma boa impressão em sua estreia na Libertadores, com a altitude de La Paz sendo insuficiente para aliviar alguma coisa na derrota por 2 a 0 contra o Always Ready, em apenas uma semana os torcedores alvinegros viram a situação mudar. O time ainda não convence, mas a importante vitória por 1 a 0 sobre os colombianos do Deportivo Cali representa um sopro de alívio.

O alívio é porque, considerando os dois jogos contra o Boca Juniors ainda a serem disputados, o Corinthians poderia ter visto a sua fase de grupos se transformar praticamente em um mata-mata caso não tivesse vencido os colombianos. A dificuldade contra o time de Cali, contudo, faz com que a equipe alvinegra ainda não convença. Independentemente de qualquer coisa, o saldo geral ganha contornos positivos por uma razão específica: as vitórias apareceram logo após um momento de grande tensão.

O retorno das vitórias não tem a ver com a violência e ameaças feitas por torcedores, é claro. A tendência é que, em algum momento, o trabalho de Vítor Pereira passasse a apresentar resultados positivos que estavam faltando.

Com exceção do jogo contra o Always Ready, na estreia corintiana na Libertadores, as derrotas anteriores vieram em jogos difíceis e disputados contra rivais. Times já acostumados com o trabalho de seus treinadores, enquanto Vítor Pereira ainda tateava a situação na Neo Química Arena. Ainda assim, três derrotas em clássicos (duas para o São Paulo, uma delas eliminando os alvinegros do Paulistão, e uma para o Palmeiras) cobram sua conta. Podemos dizer o que quisermos sobre os estaduais, mas o saldo de revezes contra grandes rivais são o que são.

A vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, dentro do Nilton Santos, na estreia do time no Brasileirão, trouxe indícios fortes de melhora. Seja do Corinthians como estrutura ou de suas principais peças, como Willian e até Paulinho. Contra o Deportivo Cali, o Timão não repetiu o primeiro tempo avassalador visto contra os botafoguenses. Mas este segundo compromisso de Libertadores era o tipo de partida para, fosse como fosse, arrancar uma vitória. E os três pontos vieram graças a um gol-contra, um tanto quanto estabanado, do zagueiro José Caldera.

Em apenas uma semana, o Corinthians saiu de uma crise e conseguiu um respiro. Vítor Pereira, cujo trabalho já começava a levantar desconfianças dentro da vocação ultra imediatista do nosso futebol, agora não tem mais derrotas do que vitórias. Empatou o seu jogo particular: quatro triunfos e o mesmo número de revezes em nove jogos. O aproveitamento ainda não é aquele que o torcedor sonha, mas garante um espaço mais tranquilo para ajudar este Corinthians a se desenvolver ainda mais.