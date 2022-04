Corinthians segue em busca de paz e não está nada pronto

O Corinthians estreou na edição 2022 da Libertadores contra o Always Ready, da Bolívia, na altitude de La Paz. A junção das palavras e o resultado final da partida, uma derrota por 2 a 0, inspiraram a manchete do texto, obviamente, mas trocadilhos à parte a verdade é que o time treinado por Vítor Pereira tem muito a melhorar.

A altitude de quase quatro mil metros atrapalha muito, é verdade, mas o desempenho corintiano decepcionou de qualquer forma. Chamou atenção, especialmente, a fragilidade do meio-campo e da lateral-direita (que teve João Pedro como titular no lugar do lesionado Fagner além de, já no segundo tempo, Du Queiroz).

Contratado para substituir Sylvinho, o português Vítor Pereira tem mais derrotas do que vitórias: em sete jogos foram quatro derrotas e apenas duas vitórias.

O corte de jogos sob o comando do português ainda é muito pequeno, mas evidente que não agrada. Em início de trabalho e em uma temporada que será marcada pelas poucas datas disponíveis para treino, Vítor Pereira precisa aprontar o que claramente ainda não está pronto. Especialmente em um grupo que também tem Boca Juniors e os colombianos do Deportivo Cali.

Esta foi apenas a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, mas o Corinthians tem muito caminho a seguir para dar um pouco de paz ao seu torcedor.