Corinthians x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Neo Química Arena, o Corinthians enfrenta o Mirassol na noite deste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max e do Estádio TNT Sports, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Apesar de estar há três partidas sem vencer (uma derrota e dois empates), o Corinthians permanece com folga na liderança do grupo C, com 15 pontos. O Timão não tem desfalques para o duelo. Desta forma, o técnico Fernando Lázaro deve manter a base da equipe.

Já o Mirassol não perde há quatro jogos e é o terceiro colocado do grupo B, com 12 pontos. O time amarelo não tem desfalques confirmados e contará com o retorno de Negueba, que cumpriu suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni (Fausto), Giuliano (Du Queiroz), Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação da Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio (Lucas Correia) e Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho, Gabriel e Camilo; Fernandinho (Negueba) e Zé Roberto.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?