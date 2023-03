Corinthians x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (12), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Ituano se enfrentam na tarde deste domningo (12), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

O Corinthians chegou às quartas após ficar na liderança do grupo C, com 22 pontos. O Timão acumula até o momento seis vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 61% de aproveitamento. O Alvinegro não poderá contar com Renato Augusto, que tem um estiamento colateral no joelho direito.

Já o Ituano ficou na segunda posição da chave, com 12 pontos (três vitórias, três empates e seis derrotas). O Rubro-Negro conquistou a vaga na última rodada da segunda fase, após vencer e eliminar o Santos. O time visitante não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Giuliano, Paulinho e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Escalação do Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; Marcelo Freitas, André Luiz e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Rafael Silva. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Corinthians

Renato Augusto está lesionado.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?