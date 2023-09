Corinthians x Fortaleza: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Sul-Americana

Equipes brasileiras brigam por vaga na grande final; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Fortaleza e enfrentam na noite desta terça-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o dia 3 de outubro, no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

No SBT, o jogo será narrado por Cleber Machado com os comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik, além da analista de arbitragem Nadine Basttos. Já na ESPN, o jogo terá narração de Rogério Vaughan e comentários de Paulo Calçade, Zé Elias e Leonardo Gaciba.

Embalado com a vitória sobre o líder Botafogo no Brasileirão por 1 a 0, o Corinthians volta as atenções para a semifinal da Sul-Americana 2023. O Timão entrou no torneio após terminar na terceira posição do Grupo E da Libertadores. Nos playoffs, eliminou o Universitario e, na sequência, o Newells Old Boys e o Estudiantes nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

"Com a torcida do nosso lado, o Corinthians é muito forte. Não precisam me abraçar. Abracem o time. Eu estou acostumado com críticas. Vencemos o líder do campeonato, agora a crítica vai para outro lado.", afirmou Luxemburgo.

"Eu não ganhei (título da Sul-Americana), o clube não ganhou e vários jogadores não ganharam. Conhecemos o time do Fortaleza, que é uma equipe muito forte, bem armada, mas queremos fazer dois bons jogos para chegar à decisão", completou.

Do outro lado, o Fortaleza, empolgado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão (contra o Corinthians e o São Paulo), também chega motivado após eliminar o América-MG nas quartas de final da Sul-Americana. Anteriormente, deixou para trás o Libertad nas oitavas de final, enquanto, na primeira fase, terminou como líder do Grupo H, com 15 pontos, sete a mais que o San Lorenzo, segundo colocado.

"Significa muito para o clube por todo o trabalho de toda a estrutura do clube. Eu falei com os jogadores, parabenizei jogadores, comissão técnica, estamos à frente de um trabalho que muitos estão por trás. É um trabalho de muitos anos, de responsabilidade. Nos momentos ruins, continuamos acreditando, confiando. Estamos trabalhando e superamos. Nos momentos bons, é manter os pés no chão. Trabalhar com humildade. Exigir que temos que continuar crescendo", afirmou o técnico Vojvoda.

Em 30 jogos entre as equipes, o Corinthians soma 18 vitórias, contra apenas cinco do Fortaleza, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Leão do Pici venceu por 2 a 1. Quem avançar terá pela frente na final o vencedor do confronto entre Defensa y Justicia x LDU.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Wesley (Pedro) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Pedro Rocha e Hércules seguem no departamento médico.

Quando é?