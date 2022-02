Corinthians faz primeiro contato por Leonardo Jardim e conhece condições do técnico português

O Corinthians segue no mercado em busca de um novo técnico. Sem sucesso com Jorge Jesus, Vitor Pereira e Rui Vitória, confome trouxe a GOAL, o clube paulista não desiste da tentativa de trazer um estrangeiro, especialmente um português e fez o primeiro contato com Leonardo Jardim.

Livre no mercado, Jardim foi demitido do Al Hilal na última segunda-feira (14), após a participação da equipe no Mundial de Clubes. O time até então dirigido pelo português fez boa partida diante do Chelsea, mas acabou goleado na disputa pelo terceiro lugar e se despediu da competição de forma melancólica.

Segundo soube a GOAL, o Corinthians procurou o staff de Jardim para saber qual é o plano do treinador neste momento, se teria interesse em trabalhar no Brasil e quais seriam as condições para entender se seria viável formalizar uma proposta.

O contato foi avaliado como positivo e os corinthianos ficaram de avaliar as condições para entender se vão seguir em frente. Conforme trouxe a GOAL, o nome de Jardim agrada ao presidente Duílio Monteiro assim como Luís Castro e Paulo Fonseca. O último, no entanto, não vê com bons olhos uma vinda ao Brasil neste momento.

O Corinthians demitiu Sylvinho no dia 3 de fevereiro após três partidas em 2022. O técnico era bastante criticado por torcedores corintianos desde de o final da última temporada. Desde então, o clube paulista busca um novo comandante no mercado.