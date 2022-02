Corinthians recebe 'não' de Rui Vitória e vê negativa de mais um treinador português

O Corinthians segue no mercado em busca de um novo técnico. Depois da negativa de Jorge Jesus e a distância de Vitor Pereira por conta de questões financeiras, o time paulista começou a olhar para outros nomes e fez uma consulta ao também português Rui Vitória.

O técnico, que deixou o Spartak Moscou em dezembro, informou que neste momento, não tem interesse em assumir um novo trabalho. Segundo soube a GOAL, Rui Vitória está dando uma "pausa" na carreira para avaliar os próximos passos. Ele chegou a ser consultado também por Flamengo e Atlético-MG, além de clubes na Europa e mundo Árabe.

Outro nome no radar do Corinthians, conforme trouxe a GOAL, é o de Luís Castro, que atualmente comanda o Al-Duhail, do Qatar. Entretanto, a sua multa rescisória, avaliada em cerca de um milhão de euros, é um empecilho. O português também entrou na mira do Botafogo, que demitiu recentemente o Enderson Moreira, e é o preferido de John Textor, novo dono do clube carioca.

O Corinthians demitiu Sylvinho no dia 3 de fevereiro após três partidas em 2022. O técnico era bastante criticado por torcedores corintianos desde de o final da última temporada. Desde então, o clube paulista busca um novo comandante no mercado.