Corinthians vê Vitor Pereira mais distante e foca em outros treinadores portugueses

O Corinthians está mais distante de Vítor Pereira. Sem um parceiro para pagar os salários do técnico, que pediu cerca de R$ 2 milhões por mês, os paulistas veem a negociação mais difícil e não descartam uma desistência do português no mercado da bola.

Desde a negativa de Jorge Jesus, que não pretende assumir um trabalho no primeiro semestre de 2022, a diretoria tratava o seu compatriota como prioridade. O escritório de Giuliano Bertolucci era o responsável por conduzir as tratativas com o europeu. O agente é parceiro do representante do treinador, o iraniano Kia Joorabchian, que já esteve à frente do Timão por meio da MSI, no início do século.

Além da falta de um parceiro para bancar o salário de Vítor Pereira, o Corinthians via com resistência o desejo do técnico em ter toda a sua equipe ao seu lado no Brasil — a sua ideia era contar com cerca de seis auxiliares vindos do exterior. A situação incomodava internamente no Parque São Jorge, mas o clube já aceitava a chegada do grupo ao lado do lusitano. O principal entrave era a questão financeira, conforme apurado pela GOAL.

Com a dificuldade pela busca de Vítor Pereira, o Corinthians segue à procura de um treinador no exterior. A ideia é contratar um comandante português — Leonardo Jardim, Luís Castro e Paulo Fonseca são nomes que agradam ao presidente Duílio Monteiro Alves. A cúpula está disposta a buscar um dos três para ocupar o cargo. Entretanto, só fez contato com o segundo, que defende o Al-Duhail, do Qatar, e também está na mira do Botafogo.

O Corinthians conta com o interino Fernando Lázaro no comando desde a demissão de Sylvinho, ocorrida 3 de fevereiro passado. O técnico substituto esteve no cargo em duas partidas, ambas com vitória — o time bateu Ituano e Mirassol.