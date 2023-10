Botafogo x Goiás: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (2), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Goiás se enfrentam na noite desta segunda-feira (2), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Apesar das três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Botafogo segue na liderança isolada do Brasileirão, com 51 pontos conquistados. Para o confronto, o técnico Burno Lage não poderá contar com Marçal, suspenso. Hugo será o titular.

Do outro lado, o Goiás, sem vencer há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate, segue na luta contra o rebaixamento. No momento, registra 26 pontos e um aproveitamento de 36%.

Mais artigos abaixo

"Não deixa de ser o líder. Sinceramente, não acredito em má fase (do Botafogo) porque times que têm qualidade como o Botafogo continuam tendo bons executantes, continuam a ter seus objetivos, todos nós sabemos que querem ser campeões. Vão jogar em casa, por isso, sei que teremos dificuldades, mas cabe a nós também criar dificuldades e levar o jogo para onde a gente pretende", afirmou o técnico Armando Evangelista.

Em 47 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma 24 vitórias, contra 14 do Botafogo, além de nove empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Esmeraldino venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Luís Henrique (Segovinha), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Guzzo e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Botafogo

Marçal, expulso na derrota para o Corinthians, está fora.

Goiás

Luís Oyama, por questões contratuais, e Palacios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Quando é?