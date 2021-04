Copa Sul-Americana 2021: artilharia, garçons e classificação completa

Confira os líderes em gols, assistências e os principais números da atual edição do torneio sul-americano

A Copa Sul-Americana já começou e após a primeira fase, se inicia agora a fase de grupos. Bahia, Ceará, Athletico-PR, Corinthians, Atlético-GO, RB Bragantino e Grêmio são os brasleiros na disputa pela taça.

Braian Romero e Walter Bou, do Defensa y Justicia foram o artilheiro e o jogado que mais deu assistências, respetivamente, na edição passada. O time argentino foi também o campeão da competição.

Índice de conteúdos

A Goal lista abaixo os jogadores que mais marcaram gols e deram passes decisivos na Copa Sul-AmericanPa 2021.

Veja os números a seguir e a artilharia do torneio:

Os goleadores da Copa Sul-Americana 2021

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Fydriszewski Aucas 3 2 2 A. Álvarez Peñarol 2 2 =2 José Carlos Fernández Carlos Manucci 2 2 =2 Marco Bustillo Metropolitanos 2 3 =2 Humberto Osorio Jorge Wilstermann 2 2 =2 Mauro Estol Cerro Largo 2 2 =2 Luis Cano Aucas 2 2 =2 Bordacahar Melgar 2 3 =2 Bernardo Cuesta Melgar 2 2 =2 F. Barcelo Emelec 2 2 =2 P. Zeballos River Plate-PAR 2 2 =2 Luis Iberico Melgar 2 2

*Números atualizados em 21 de abril de 2021, às 10h26 (hora de Brasília).

Os líderes em assistências na Copa Copa Sul-Americana 2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Mario Otazú River Plate-PAR 2 2 2 A. Álvarez Peñarol 1 2 =2 Jonathan Benítez Palestino 1 2 =2 Gustavo Peredo Guabira 1 2 =2 Alejandro Meleán Guairena 1 2 =2 Lucas González Guabira 1 2 =2 José Vendún Guairena 1 2 =2 Marcio Valverde Sport Huancayo 1 2 =2 David Terans Peñarol 1 1 =2 Vogliotti Guabira 1 2 =2 A. Arias Melgar 1 3 =2 Fabricio Formiliano Peñarol 1 2

Tabela completa da Copa Copa Sul-Americana 2021

Primeira fase

Chave 1: Macara x Emelec* (agregado: 2 x 4)

(agregado: 2 x 4) Chave 2: 12 de Octubre* x Nacional Asuncion (agregado: 1 x 0)

x Nacional Asuncion (agregado: 1 x 0) Chave 3: Deportes Tolima* x Deportivo Cali (agregado: 3 x 0)

x Deportivo Cali (agregado: 3 x 0) Chave 4: Antofagasta x Huachipato* (agregado: 0 x 4)

(agregado: 0 x 4) Chave 5: Guabira* x Nacional Potosi (agregado: 6 x 2)

x Nacional Potosi (agregado: 6 x 2) Chave 6: Jorge Wilstermann* x Palmaflor (agregado: 4 x 2)

x Palmaflor (agregado: 4 x 2) Chave 7: Aragua* x Mineros (agregado: 2 x 2)

x Mineros (agregado: 2 x 2) Chave 8: Cajamarca x Sport Huancayo* (agregado 0 x 5)

(agregado 0 x 5) Chave 9: Aucas* x Guayaquil City (agregado: 5 x 1)

x Guayaquil City (agregado: 5 x 1) Chave 10: Guairena FC x River Plate - PAR* (agregado: 3 x 6)

(agregado: 3 x 6) Chave 11: Metropolitanos* x Puerto Cabello (agregado: 3 x 0)

x Puerto Cabello (agregado: 3 x 0) Chave 12: Cobresal x Palestino* (agregado: 1 x 2)

(agregado: 1 x 2) Chave 13: La Equidad* x Dep. Pasto (agregado: 3 x 2)

x Dep. Pasto (agregado: 3 x 2) Chave 14: Carlos Mannucci x Melgar* (agregado: 3 x 5)

(agregado: 3 x 5) Chave 15: Montevideo City* x Fenix (agregado: 2 x 0)

x Fenix (agregado: 2 x 0) Chave 16: Cerro Largo x Peñarol* (agregado: 3 x 6)

Em negrito: classificados à fase seguinte

Quem foi o artilheiro da última Copa Copa Sul-Americana?



(Foto: Getty Images)

Braian Romero balançou as redes 10 vezes para o Defensa y Justicia na Sul-Americana de 2020. O brasileiro Gilberto, que marcou seis gols com a camisa do Bahia, chegou a lutar pela artilharia, mas foi superado pelo argentino.

Quem liderou a última Copa Copa Sul-Americana em assistências?

(Foto: Getty Images)

Campeão da Sul-Americana, o Defensa y Justicia contou com Walter Bou e suas cinco assistências para chegar a glória na edição de 2020 da competição continental.