Copa América em MG: Zema é contrário a jogos no Brasil e Mineirão se coloca à disposição

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil ainda não se pronunciou a respeito da possibilidade da capital receber jogos do torneio

A realização da Copa América no Brasil, anunciada nesta segunda-feira (31), não agrada ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Ele considera que a realização de um evento esportivo internacional, com a chegada de várias delegações estrangeiras no país, não é prudente diante do cenário atual da pandemia de Covid-19 no país.

“Num momento de pandemia, em que os hospitais ainda continuam com o nível de ocupação extremamente elevado, e que a possibilidade de uma terceira onda não está descartada, eu avalio como não prudente fazermos qualquer evento que tenha aglomeração”, disse Zema, em entrevista à CNN Brasil.

Sobre a possibilidade de realização de jogos em Minas Gerais, o governador entende que não é o momento ideal de se pensar no assunto.

“A situação do estado de Minas, apesar de estar bem melhor do que a média no Brasil, não é uma situação livre de riscos, então eu gostaria muito que isso pudesse ser postergado”, completa.

O Governo de Minas Gerais, por meio de nota à imprensa, deu o seguinte posicionamento sobre o assunto.

O governo de Minas não tem medido esforços para conter a propagação do vírus da COVID-19 em todo o estado. Diante da possibilidade de uma terceira onda da pandemia em todo o país e da consequente necessidade de preservar o sistema de saúde, o estado não considera prudente a realização de quaisquer eventos que envolvam aglomeração de pessoas.

Neste momento, toda a população, mesmo a vacinada, precisa seguir as medidas de prevenção. Os jogos atualmente realizados em Minas Gerais só são possíveis sem a presença de público. Além disso, a presença das delegações internacionais demandaria esquemas especiais de segurança e sanitários para evitar riscos de aglomeração ou contágio.

O deputado federal mineiro Júlio Delgado (PSB) pretende acionar o Supremo Tribunal Federal para vetar a realização do torneio no Brasil.

“Os números nossos da pandemia e a proibição de eventos não permitem que o presidente Jair Bolsonaro, deliberadamente, decida que uma Copa desta importância, com 10 seleções de 10 países onde a gente não sabe como está o controle da pandemia, seja realizada aqui, só pela questão financeira”, declarou o parlamentar mineiro ao site O Antagonista.

Mineirão se candidata a receber a Copa América

A Minas Arena, concessionária que administra o estádio Mineirão, se coloca à disposição para receber jogos da Copa América. De acordo com o gerente comercial Samuel Lloyd, o Gigante da Pampulha está de portas abertas para ser uma das sedes da Copa América.

No entanto, até o momento, não houve nenhum contato da Confederação Sul-Americana de Futebol com a administradora do estádio.