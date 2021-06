Copa América 2021 pode sair do Brasil ou ser cancelada?

A CBF está em meio a polêmicas, enquanto insatisfação de jogadores ameaça boicote ao torneio

A CBF está vivendo um momento delicado interna e externamente, o que coloca em dúvida até mesmo a realização da Copa América no Brasil. A entidade vê descontentamento de jogadores, comissão técnica e parte da torcida, além de ter que lidar, também, com as recentes denúncias de assédio apresentadas contra o presidente Rogério Caboclo.

Os problemas na CBF começaram a surgir quando a Copa América foi transferida para ter sede no Brasil. O país vive um momento crítico da pandemia, o que descontentou parte dos torcedores. Jogadores e comissão técnica também se incomodaram, também pelo fato de terem descoberto da mudança pelo noticiário e não pela boca dos dirigentes da entidade. Conforme apurou a Goal, alguns líderes da seleção estiveram com Rogério Caboclo um dia antes do anúncio.

Internamente, os oito vice-presidentes da CBF, segundo o Uol, não foram consultados sobre a mudança de sede para o Brasil, uma vez que Caboclo teria tratado o assunto diretamente com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que aumentou ainda mais a instabilidade do torneio no país.

Além disso, questões com a comissão técnica da seleção aumentam a tensão com a CBF. Um áudio de 2018, revelado pela ESPN, mostra uma conversa do atual presidente da entidade, à época diretor executivo de gestão, com então coordenador de seleção, Edu Gaspar, sobre o desejo de trocar peças na comissão técnica.

Atualmente, o treinador Tite também sofre uma pressão e, segundo a coluna de Danilo Lavieri no Uol, a coletiva de imprensa concedida pelo técnico, indicando o descontentamento dos jogadores com a realização da Copa América, não foi bem vista pelos dirigentes e, desta vez, as desavenças podem não ser superadas como em outras ocasiões. Segundo o Uol, se Caboclo não der atenção aos atletas e responder às demandas, Tite pode entregar o cargo.

Em paralelo, o GE.com apresentou uma denúncia feita por uma funcionária da CBF contra Caboclo, alegando ter sido moral e sexualmente assediada por ele. Segundo informações do repórter Pedro Ivo Almeida, da ESPN, a situação ficou insustentável para ele, que já não é mais nem tratado como presidente internamente.

Está morto politicamente Rogério Caboclo. Já não é mais tratado como presidente por vices da CBF e diretores da casa. Sangrava há semanas. Hoje, com denúncia formalizada de assédios moral e sexual, morreu. Dúvida é se ele pedirá para sair ou será afastado durante apuração do caso — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) June 4, 2021

Além das polêmicas internas da CBF, começou uma movimentação de jogadores para um possível boicote à Copa América. Segundo o GE.com, Neymar entrou em contato com líderes de outras seleções com a possibilidade de uma ação geral contra o torneio, mas nem todos concordaram, principalmente pelas questões financeiras - só pela participação cada seleção recebe US$ 4 milhões.

Além de atletas da seleção brasileira, outros nomes grandes do futebol também estariam contra a realização da Copa América. Segundo a Folha de São Paulo, Ricardo Gareca (treinador da seleção peruana), Sergio Agüero (jogador da seleção argentina) e Luis Suárez (jogador da seleção uruguaia) também são contra a viagem ao Brasil, enquanto rumores apontam que Lionel Messi teria dito ao presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), que jogar o torneio seria "inconveniente".

O FifPro, sindicato internacional de jogadores de futebol, também foi consultado, e recebeu uma resposta de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Ele alegava que o futebol sul-americano foi o primeiro a ser paralisado por conta da pandemia e garantiu que protocolos serão seguidos para a realização da Copa América.

A Copa América no Brasil vai acontecer?

Apesar de todas as questões que envolvem a seleção brasileira, a CBF e a própria Copa América, nada oficial indica que o torneio não vá acontecer ou possa ser adiado. O colunista Marcelo Rizzo, do Uol, disse que, mesmo se estiverem desfalcadas por um possível boicote de jogadores, as associações prometem jogar a competição.

A informação, porém, é da manhã de sexta-feira (4), antes de algumas das polêmicas parecerem - como a denúncia de assédio contra Caboclo. No final da tarde, o jornalista Andrei Kampff, também do Uol, informou em sua conta do Twitter que a Conmebol já começava a repensar a realização da Copa América. Os impactos de um possível adiamento ou até cancelamento estariam sendo analisados pela entidade sul-americana.

Situação de Caboclo no limite. Há pressão interna para ele entregar cargo. Sabendo disso e do movimento de atletas - não só do Brasil - , Conmebol já avalia cancelar CA no Brasil. Entidade monitorando de perto os movimentos e já analisando impactos de adiamento/cancelamento. — Andrei Kampff (@AndreiKampff) June 4, 2021

Antes da realização da Copa América, as seleções ainda têm os compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os jogos terminam na terça-feira (8), alguns dias antes da data em que está marcado o início do torneio - 13 de junho.