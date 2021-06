Brasil x Equador e o clima quente nos bastidores: siga ao vivo as últimas notícias da seleção

E a insatisfação com a Copa América sendo disputada no Brasil pode promover mudanças na comissão técnica da seleção. Com o clima quente, já se comenta que Tite pode pedir o boné. Segundo informações do O Globo, cresce a expectativa de que o treinador possa pedir demissão após o confronto diante do Paraguai, nesta terça-feira (8), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A principal razão seria a gestão do presidente da CBF, Rogério Caboclo, em relação à transferência da Copa América para o Brasil. O técnico também estaria incomodado por outros dois episódio: a crise interna na CBF após acusações de uma funcionária da entidade a Caboclo, bem como áudio vazado de 2018 onde o mandatário expressava dúvidas em relação ao trabalho do treinador.