Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF; quem assume o cargo?

Após acusação de assédio sexual, presidente da CBF é afastado por 30 dias do cargo à pedido do Conselho de Ética da entidade

Depois de muita pressão e polêmicas, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A informação foi dada inicialmente pelo Uol e pelo GE e posteriormente confirmada pela própria CBF. O dirigente foi afastado inicialmente por 30 dias, a partir deste domingo (06), por uma decisão do Conselho de Ética da entidade, com possibilidade de prorrogação.

A decisão acontece após Caboclo ser acusado de assédio moral e sexual por uma funcionária da CBF, em denúncia revelada também pelo ge. Em um e-mail, o diretor de governança e conformidade da entidade, André Megale, recomendou a Rogério Caboclo se licenciar do cargo por tempo determinado, para "comprovar sua inocência" -- segundo publicado pelo mesmo veículo (veja a íntegra do teor do e-mail abaixo) --, fato esse que também teria motivado o afastamento de 30 dias.

"A CBF informa que recebeu na tarde deste domingo, 6, decisão da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro suspendendo temporariamente (pelo prazo inicial de 30 dias) o Presidente Rogério Caboclo do exercício de suas funções. A decisão é sigilosa e o processo tramitará perante a referida Comissão, com a finalidade de apurar a denúncia apresentada", informou a CBF em comunicado oficial.

Ainda de acordo com o ge, na denúncia ao Conselho de Ética, a funcionária da CBF relatou que Caboclo fazia insinuações e perguntas inoportunas e que a constrangia na presença de outros diretores, todos homens. O portal teve acesso às gravações que comprovam Caboclo fazendo tais perguntas. A defesa do dirigente nega as acusações.

"Rogério Caboclo nega veementemente ter cometido qualquer ato de assédio. Embora ele reconheça que houve brincadeiras inadequadas e excesso de intimidade, é preciso deixar claro que essas decorreram do fato de que havia uma relação de amizade entre ambos, que a denunciante esteve várias vezes na casa dele, convivia com sua família e que ambos conversavam com frequência sobre assuntos de natureza pessoal", afirmou, em nota, a defesa de Caboclo ao ge.

Paralelamente a isso, Caboclo e a CBF convivem com a crise pela realização da Copa América no Brasil. Jogadores e a comissão técnica de Tite não gostaram da maneira como a situação foi conduzida e o ambiente nos bastidores é ruim. Em entrevista depois da vitória por 2 a 0 sobre o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o capitão Casemiro disse para a TV Globo que "todos sabem qual é o nosso posicionamento" e afirmou que os atletas pretendem expor suas opiniões depois do jogo de terça-feira, diante do Paraguai.

Veja abaixo o teor do e-mail enviado a Caboclo e publicado pelo ge:

No âmbito de minhas atribuições estatutárias como Diretor de Governança e Conformidade da CBF, e diante (i) da divulgação dada por terceiros da denúncia recebida na última sexta-feira e (ii) da seriedade e peculiaridade do conteúdo de referida denúncia,

Venho, pelo presente, recomendar que V.Sa. se licencie do cargo de Presidente da CBF, por tempo determinado, de forma a melhor colaborar, nesse período, com a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro para a apuração dos fatos narrados na referida denúncia e comprovar sua inocência.

Desta forma, V.Sa. poderá concentrar sua atenção na resolução dessa situação, que é o interesse de todos que construímos a atual gestão exitosa da CBF até o presente momento junto com V.Sa. preservando assim todos os envolvidos na denúncia e permitindo que a CBF possa continuar a desempenhar as suas atividades, em benefício de toda comunidade do futebol brasileiro.

Quem assume o cargo?

Com o afastamento de Caboclo, o vice mais velho em exercício, Antônio Carlos Nunes, mais conhecido como Coronel Nunes, assume novamente a presidência da CBF, seguindo o estatuto da entidade. Uma reunião entre os diretores e os demais vice-presidentes foi convocada para a manhã desta segunda-feira (07), no Rio de Janeiro.

Também foi noticiado que Rogério Caboclo estava alinhado com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para trocar Tite por Renato Gaúcho para o cargo de técnico da seleção. Contudo, a informação foi divulgada antes do afastamento do dirigente.