Tite revela conversa dos jogadores com a CBF sobre a Copa América e avisa: "vão externá-la ao público"

Treinador preferiu não entrar em detalhes e pediu foco nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira encerrou nesta quinta-feira (03), a preparação para encarar o Equador, nesta sexta (04), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Como de praxe, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva. A surpresa, no entanto, ficou por conta da ausência do capitão, Casemiro. Segundo o treinador, o atleta não esteve presente por um pedido dele e há uma relação com o posicionamento do grupo sobre a Copa América.

"Temos uma opinião muito clara e fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual a nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para focarem apenas no jogo contra o Equador. Na sequência, solicitaram uma conversa direta ao presidente. Foi uma conversa muito clara, direta. A partir daí, a posição dos atletas também ficou clara. Temos uma posição, mas não vamos externar isso agora. Temos uma prioridade agora de jogar bem e ganhar o jogo contra o Equador. Entendemos que depois dessa Data Fifa, as situações vão ficar claras. Eles têm uma opinião, externaram ao presidente, e vão externá-la ao público em um momento oportuno. Inclusive, isso tem a ver com a ausência do nosso capitão, Casemiro, aqui nessa entrevista".

Ainda nesta quinta-feira, o repórter Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, noticiou que os jogadores da seleção, que atuam na Europa, pediram uma reunião geral e externaram o desejo de não disputarem a Copa América. Questionado sobre o assunto, Tite preferiu deixar para depois dos jogos das Eliminatórias.

"Não estou abrindo mão das respostas e estou colocando os fatos, com discernimento e sensatez que tenho. É muito importante a Copa América. Mas mais importante, é o nosso jogo amanhã. É jogarmos bem, porque vamos ser cobrados, inclusive com o nosso torcedor. Ele cobra nossa posição. Temos posição clara. Mas deixa a nossa cabeça voltada para o jogo de amanhã. Entendo todos vocês e também entendo que é importante essa posição e não estou me eximindo. Depois desses dois jogos, vou externar a minha posição", garante Tite, sobre a Copa América".

Abaixo, confira outras respostas de Tite

JOGO CONTRA O EQUADOR

"É um desafio, depois de sete meses, manter um padrão de desempenho individual e coletivo para que a gente possa ter um resultado de vitória como reflexo e consequência de jogar bem. A equipe tem quase 2,5 gols em jogos oficiais de média. Mas também tem, em estágio defensivo, que ser sólido. Criação, gol, solidez defensiva, é o que a gente busca".

PROBLEMAS DA COPA AMÉRICA AFETAM?

"Tem efeito negativo sim em campo. Mas temos que superar e jogar bem. Ela te traz prejuízo. Compete a nós todos filtrarmos essa situação, fazer grande jogo e ter o resultado que a gente merecer".

MUDANÇAS NO TIME

"Temos dois jogadores que estiveram na final da Champions, Thiago que está machucado, e Ederson e Gabriel Jesus, que são de nível extraordinário, que ficaram prejudicados (chegaram depois nos treinamentos). A gente consegue ajustar Fred, do United, que faz sua função para dar sua criatividade maior. Gabriel Barbosa porque está com ritmo e qualidade técnica, de cabeça boa, em grande momento no Flamengo. Militão, da mesma forma. Apesar de ele jogar às vezes com três zagueiros, mas ele jogou bastante com Varane, Sergio Ramos, Nacho, ele tem domínio da linha de quatro. Alex Sandro em ritmo com Danilo. Temos que harmonizar. Claro que a equipe não vai manter padrão nos 90 minutos".