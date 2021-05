Os convocados da seleção brasileira olímpica para últimos testes antes de Tóquio

André Jardine, técnico da equipe olímpica do Brasil, anuncia os jogadores que farão um período de treinos visando a Olimpíada de Tóquio

O técnico da seleção brasileira olímpica, André Jardine, anunciou nesta sexta-feira os jogadores convocados para um período de amistosos e treinos visando a disputa da Olimpíada de Tóquio, em agosto deste ano. E vários nomes que já estiveram na seleção principal foram incluídos na relação, dando uma mostra da força que o Brasil pretende levar para os Jogos.

Entre os destaques da lista estão Gerson e Pedro, do Flamengo, Gabriel Menino, do Palmeiras, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Brenno e Matheus Henrique, do Grêmio, Claudinho, do Red Bull Bragantino, Rodrygo, do Real Madrid, Bruno Guimarães, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Antony, do Ajax, e Reinier, do Borussia Dortmund.

Os jogadores ficarão com a seleção olímpica entre 31 de maio e 8 de junho. Neste período, os convocados que atuam no futebol brasileiro serão desfalques para seus times em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil (ao todo, são dez atletas de oito equipes diferentes). O mesmo acontece com os chamados de Tite para a seleção principal.

Ainda não há adversário definido para enfrentar a equipe olímpica do Brasil neste período. A CBF está com dificuldades de encontrar um adversário em função da pandemia e as limitações de viagens entre os países.

Esta foi a última convocação de André Jardine antes da lista final para os Jogos de Tóquio. A lista dos jogadores que defenderão o ouro olímpico será composta por jogadores sub-24 (após o adiamento da competição em um ano) e poderá ter três atletas acima desta idade.

Veja os convocados por Jardine nesta sexta-feira (14):

Cleiton - Red Bull Bragantino

Brenno - Grêmio

Brazão - Real Oviedo

LATERAIS:

Gabriel Menino - Palmeiras

Emerson Royal - Real Betis

Guilherme Arana - Atlético-MG

Abner - Athletico

ZAGUEIROS:

Gabriel - Arsenal

Luiz Felipe - Lazio

Ibañez - Roma

Nino - Fluminense

MEIO-CAMPISTAS:

Bruno Guimarães - Lyon

Matheus Henrique - Grêmio

Liziero - São Paulo

Reinier - Borussia Dortmund

Gerson - Flamengo

Claudinho - Red Bull Bragantino

ATACANTES:

Antony - Ajax

Evanílson - Porto

Malcom - Zenit

Pedro - Flamengo

Gabriel Martinelli - Arsenal

Rodrygo - Real Madrid