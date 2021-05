Em quais jogos Flamengo, Palmeiras e São Paulo serão desfalcados por conta da convocação da seleção?

Gabigol, Everton Ribeiro, Weverton e Dani Alves foram convocados por Tite para jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

A convocação de Tite para os próximos jogos da seleção brasileira impactará diretamente no planejamento de três equipes do país. Flamengo, Palmeiras e São Paulo tiveram jogadores convocados e terão que lidar com o desfalque de alguns de seus principais jogadores no fim de maio e começo de junho.

Para os jogos contra Equador e Paraguai, Tite chamou os rubro-negros Everton Ribeiro, o palmeirense Weverton e o são paulino Dani Alves. Como o calendário de competições da CBF não para nas Datas Fifa, as equipes seguirão atuando mesmo com as ausências dos convocados.

A apresentação dos atletas à seleção deve acontecer no dia 27 de maio, uma quinta-feira, após a conclusão da sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os jogos serão contra o Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e contra o Paraguai, dia 8, em Assunção.

Neste período, acontecem as duas primeiras rodadas do Brasileirão. Há, inclusive, o esperado reencontro entre Flamengo e Palmeiras já na primeira rodada do torneio nacional. Há também os dois jogos da terceira fase da Copa do Brasil, justamente quando as equipes da Libertadores entram na competição.

Confira os jogos que os convocados por Tite perderão por seus clubes:

Flamengo - Everton Ribeiro e Gabigol

30/05: Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

02/06: Coritiba x Flamengo - Copa do Brasil

05/06: Grêmio x Flamengo - Brasileirão

09/06: Flamengo x Coritiba - Copa do Brasil

Palmeiras - Weverton

30/05: Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

03/06: CRB x Palmeiras - Copa do Brasil

06/06: Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

09/06: Palmeiras x CRB - Copa do Brasil

São Paulo - Dani Alves

29/05: São Paulo x Fluminense - Brasileirão

01/06: 4 de Julho x São Paulo - Copa do Brasil

05/06: Atlético-GO x São Paulo - Brasileirão

08/06: São Paulo x 4 de Julho - Copa do Brasil

Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do Grupo Globo, a FPF estuda alterar a data do segundo jogo da final do Paulistão para o dia 30 de maio. Fica a dúvida então da participação de Dani Alves e Weverton caso São Paulo e Palmeiras se classifiquem para a decisão Estadual. Se confirmada a mudança, os duelos da primeira rodada do Brasileirão dos envolvidos na final serão adiados.