Contrato de R$ 1,1 bilhão? Leonardo explica negociações para Mbappé ficar no PSG

Com grande expectativa de manter o campeão mundial no PSG, Leonardo está fazendo de tudo para convencer Mbappé de ficar e jogar mais tempo ao lado de Neymar e Messi. No entanto, o diretor esportivo negou que um contrato de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) tenha sido oferecido ao francês e reforçou, em entrevista ao L'Equipe: "Acho que a última coisa que colocaremos neste contrato será o valor".

"Queremos colocá-lo nas melhores condições para se tornar o melhor jogador possível. Acho que vai demorar dois minutos no final para colocar o valor. Nossas chances de mantê-lo? Não posso dizer, mas temos possibilidades. Enquanto não houver assinatura, vamos tentar de tudo, vamos fazer de tudo para mantê-lo. Eu não acho que ele vai julgar com base no resultado contra o Real Madrid", completa o diretor.

Mbappé é um dos poucos franceses, que jogou pela seleção campeã de 2018, atuando em um elenco da França. Isso ainda confirma a fala de Leonardo, quando diz que "quando um jogador francês começa, seu objetivo é jogar no exterior", momento que pode estar próximo de chegar para o atacante de 23 anos. Pogba e Griezmann, astros da última Copa do Mundo, nunca atuaram pela Ligue 1, por exemplo.

“Quando você chega a um time com talvez o melhor jogador da história [Lionel Messi], Neymar e ele, você pode dizer: quem é o primeiro, o segundo, etc.? Mas há uma harmonia, um respeito entre eles”, concluiu Leonardo, relatando sobre a boa relação entre três dos principais jogadores do PSG.

O jovem francês, com fortes especulações no Real Madrid, marcou contra os próprios blancos pelo jogo de ida da Champions League, na vitória parisiense por 1 a 0. O próximo duelo, no Santiago Bernabéu, acontece na próxima quarta-feira (09), às 17h00 (de Brasília).