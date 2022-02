Qual é o retrospecto de Neymar cobrando pênaltis em sua carreira?

Neymar, um dos atacantes mais talentosos do futebol mundial, o astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira é o batedor oficial de pênaltis, tanto pelo clube como pelo seu país.

O sul-americano mostrou regularmente ao longo dos anos que dominou a arte de manter a calma nas penalidades, mas sempre haverá uma ocasião em que as coisas não acontecem como o planejado.

Do Santos ao PSG, passando por quatro anos no Barcelona e mais de 100 partidas pela seleção, como é o histórico de Neymar nas cobranças de pênaltis? A GOAL te mostra.

Quantos pênaltis Neymar converteu?

Time Pênaltis convertidos Santos 11 Barcelona 12 PSG 23 Brasil 17 Total 63

Tabela atualizada no dia 24 de fevereiro de 2022

Tendo entrado em cena no futebol como um adolescente precocemente talentoso no Santos, Neymar marcou seu primeiro pênalti como profissional em uma partida contra o Atlético Mineiro, em 22 de agosto de 2010.

Ele converteu essa cobrança em uma vitória por 2 a 0 e encontraria a rede com cada um de seus cinco primeiros pênaltis na carreira, incluindo uma primeira penalidade com o Brasil ao marcar dois gols contra a Escócia no Emirates Stadium em março de 2011.

Neymar se tornou um jogador acostumado a decisões para Santos e Brasil, com gols de pênalti em competições domésticas, bem como na Copa Libertadores e nos jogos olímpicos.

retrocesso ao pênalti de Neymar contra a Alemanha, que deu ao Brasil sua primeira medalha de ouro olímpica😍🇧🇷 #neyday pic.twitter.com/lWXJUQYsNw — Pavle🇷🇸 (@PavleUTD) April 5, 2021

Ele enfrentou uma concorrência acirrada pelos pênaltis depois de se juntar ao Barcelona em 2013, com Lionel Messi um colega de clube no Camp Nou, mas mesmo assim acertou as redes com 12 cobranças de pênalti para a equipe blaugrana.

Antes de se reencontrar com o craque argentino Messi no PSG em 2021, Neymar era a opção preferida da equipe de Paris ​​na Ligue 1 quando se exigia uma opção confiável nos pênaltis.

Ele marcou seu primeiro jogando na França contra o Auxerre em setembro de 2017, logo após completar uma transferência recorde de 222 milhões de euros (821 milhões de reais na cotação da época) e marcou 23 cobranças de pênalti para O PSG no total.

Neymar tem 17 pênaltis marcados para o Brasil, enquanto procura ajudar sua nação a alcançar a glória da Copa do Mundo no Catar 2022.

Quantos pênaltis Neymar perdeu?

Time Pênaltis perdidos Santos 3 Barcelona 6 PSG 3 Brasil 3 Total 15

Tabela atualizada no dia 24 de fevereiro de 2022

Embora Neymar tenha mostrado um talento útil para acertar a rede nas penalidades, ele não está isento de falhas e pode desperdiçar chances de ouro às vezes.

Ele errou apenas em três cobranças de pênalti no Santos, com a primeira dessas falhas contra o Once Caldas em maio de 2011.

Apenas três erros foram cometidos com o Brasil, e apenas um deles, em um confronto de eliminatórias para a Copa do Mundo com o Paraguai em março de 2017, aconteceu em uma partida oficial.

Neymar perdeu seis pênaltis no Barcelona, ​​com alguns deles contra Roma e Manchester City na Liga dos Campeões.

Outras três tentativas falharam em encontrar o alvo desde que se mudou para a França, com sua mais recente cobrança de pênalti considerada por muitos como a pior que ele já fez.

❌ PÊNALTI perdido pelo Neymar jr pic.twitter.com/05ux4gjJ5c — Portal Neymar Júnior FC 🇧🇷🔥 (@meninoney_king) February 19, 2022

Neymar recuou a bola nos braços de Alban Lafont em 19 de fevereiro de 2022, sem que o goleiro do Nantes tivesse que se mover muito antes de cair na cobrança.

O brasileiro estará ansioso para fazer as pazes o mais rápido possível por sua falha, com agora 15 pênaltis perdidos em sua carreira profissional.