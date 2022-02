Real Madrid x PSG: a "guerra fria" por Mbappé continua

A novela protagonizada por Real Madrid, PSG e Kylian Mbappé acaba de ganhar um novo capítulo, embora, ao que tudo indica, esteja perto do episódio final.

O clube francês tenta, a qualquer custo, renovar com Kylian Mbappé, oferecendo novamente um novo contrato ao jogador. Apesar dos esforços do PSG, como a GOAL apurou, o Real Madrid está tranquilo e espera poder contar com Mbappé na próxima temporada.

No time espanhol, parte da diretoria olha com desconfiança os últimos vazamentos nos veículos de imprensa, mas entende que, tudo o que está acontecendo, se deve a uma campanha do PSG para renovar com o jogador. Mbappé já rejeitou várias ofertas de renovação e não há motivos para pensar que agora, quando a novela está chegando na reta final, ele vai aceitar.

Em todo o caso, não existe nada assinado entre Real Madrid e Kylian Mbappé, conforme a GOAL pôde apurar. De qualquer modo, o clube espanhol tem a palavra do jogador, que prometeu esperar pelo Real Madrid após não conseguir fechar sua transferência na janela passada. Vale lembrar que o PSG rejeitou uma oferta de 180 milhões de euros, do Real Madrid, na data limite de transferência da janela passada.

Se ele finalmente chegar, como esperam no Santiago Bernabéu, o plano é anunciar a contratação assim que a temporada terminar. Não há pressa, pois, se for anunciado antes, pode gerar um alvoroço em torno do jogador nestes últimos meses da temporada, principalmente com um duelo decisivo entre os times na Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa inglesa, o PSG colocou na mesa um salário de 1,2 milhão por semana, o que faria dele o jogador mais bem pago do mundo. O clube, além disso, espera alcançar o objetivo através de uma forte pressão sobre o jogador e seu estafe.

Parte desse estafe acredita que não seja ruim jogar em Paris por mais um ou dois anos antes de fazer as malas. Até o presidente francês, Emmanuel Macron, está envolvido na mediação para a renovação de Kylian, segundo o El Mundo.

Antes de tudo isso terminar, Real Madrid e PSG, de Mbappé, tem um encontro marcado no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 9 de março. O francês, por sua vez, já mostrou, no jogo de ida, que não terá piedade do Real Madrid no duelo.